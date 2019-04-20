В ДТП в Казахстане пострадали семь граждан Узбекистана(Версия 2)

20 апреля 2019 11:21 (UTC+04:00)

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Семь граждан Узбекистана пострадали в субботу в результате ДТП с участием автобуса на трассе в Казахстане, информации о погибших нет, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, еще 29 пострадали.

"С различными травмами в Отрарскую больницу и Кордайскую больницу доставлены граждане Узбекистана. Информация о погибших гражданах Узбекистана на настоящий момент отсутствует", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, генконсульством Узбекистана в Алма-Ате поддерживается оперативная связь с департаментом по чрезвычайным ситуациям Джамбылской области Казахстана. "На место происшествие срочно выехал сотрудник генконсульства", - добавили в МИД.

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