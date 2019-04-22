План призыва в таджикскую армию выполнен на 60%

22 апреля 2019 17:14 (UTC+04:00)

План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на сегодняшний день выполнен на 60%, передает Trend со ссылкой на News.tj

В Хатлоне призывная кампания выполнена на 54%, в Согде - на 55%, в ГБАО – на 106%, в РРП - на 56%, в городе Душанбе – на 65%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, подполковник Ориф Нозимиён.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

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