Эмомали Рахмон поехал в Китай

25 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уехал сегодня утром в Пекин, сообщает Trend со ссылкой на News.tj

В столицу КНР глава государства примет участие во Втором международном Форуме «Один пояс – один путь» и выставке «Экспо-2019».

В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по внешней политике, министры экономического развития и торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба главы государства.

Также в составе таджикской делегации президент Академии наук, глава Налогового комитета, директор Центра стратегических исследований и другие официальные лица.

Создание инициативы «Один пояс и один путь» было выдвинуто в 2010 году КНР. Суть инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Омбудсмен Кыргызстана встретился с представителями Евросоюза
Центральная Азия 09:55
Не менее 11 человек погибли в результате поломки лифта на стройлощадке в Китае
Китай 08:15
Путин заявил об устойчивом и долгосрочном характере отношений с Китаем
Россия 03:32
Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай
Беларусь 02:45
Министерство Нацэкономики Казахстана рассказало о выгодах строительства Центра торговли на границе с Узбекистаном (Эксклюзив)
Бизнес 24 апреля 17:30
В Казахстане открыли СЭС, финансируемую китайской компанией
Энергетика 24 апреля 16:49
Лента новостей
В марте порты Турции приняли свыше 4 тысяч судов
Бизнес 11:19
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 11:17
Казахстан опубликовал курс доллара к тенге по итогам утренних торгов
Финансы 11:11
В Тегеране алыча продается почти за $100
Общество 11:09
Тегеран подтвердил поддержку Мадуро в политическом кризисе в Венесуэле
В мире 11:09
Активисты природоохранной организации блокировали вход на Лондонскую фондовую биржу
В мире 11:01
Католические церкви Шри-Ланки закроют до улучшения ситуации с безопасностью
В мире 10:58
Венгрия изучает в Туркменистане частные инвестпроекты
Бизнес 10:52
Деловые круги Австрии заинтересованы в создании СП в Туркменистане
Бизнес 10:47