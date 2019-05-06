Всемирный банк дал Таджикистану $50 млн для борьбы с разрушительными опасностями

6 мая 2019 09:37 (UTC+04:00)

Жизнедеятельности и благополучию более 70 миллионов человек по всей Центральной Азии угрожают разрушительные опасности, такие как землетрясение, наводнения, оползни, лавины и сели, отмечают специалисты Всемирного банка, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

«Кроме локального воздействия, эти более частые опасности также могут истощать со временем местные и национальные бюджеты, наносить ущерб экономическому развитию и приводить к обеднению уязвимых домохозяйств», - говорится в тематической статье на сайте организации.

По данным Всемирного банка, социально-экономические последствия стихийных бедствий в Таджикистане значительны.

За период 1992-2016 гг. экономический ущерб от бедствий в республике составил в целом $1,8 млрд, а пострадало почти 7 миллионов человек.

Согласно исследованиям Всемирного банка по землетрясениям и наводнениям, среднегодовые потери от наводнений могут достичь 1,4% ВВП, от землетрясений - 5%.

Отмечается, что в рамках инвестиционного проекта в Таджикистане разрабатывается стратегическое финансирования после бедствий, которое поможет правительству улучшить финансовое планирование для стихийных бедствий.

Для реализации этого проекта Всемирный банк выделил Таджикистану $50 млн.

Проектом финансируется модернизация центров управления кризисными ситуациями.

Также он направлен на повышение потенциала Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии в области оценки сейсмической опасности для более точной идентификации риска бедствий.

Кроме того, проект оказывает поддержку в подготовке стратегии финансовой защиты для смягчения риска фискальных потрясений, вызываемых бедствиями.

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