Ввоз иномарок в Таджикистан увеличился на 57%

Импорт легковых автомобилей в Таджикистан растет высокими темпами, несмотря на увеличение в конце прошлого года ввозной таможенной пошлины. В первом квартале этого года на территорию Таджикистана было ввезено 4 тысячи 511 единиц легковых автотранспортных средств на сумму $36,6 млн, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В таможенном ведомстве отметили, что по сравнению с первым кварталом 2018 года ввоз легковых машин увеличился на 1 тысячу 633 единицы или на сумму $14,4 млн. То есть, количество импортированных машин по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло почти на 57%. В таможне подчеркнули, что ввозимый легковой транспорт облагается с конца прошлого года таможенной пошлиной в размере 10% от его таможенной стоимости.

По данным ведомства, до этого ввозная пошлина на автомобили, с момента выпуска которых не прошло 5 лет, составляла 5%, а ввоз автомобилей старше 5 лет облагался пошлиной в размере 7%. В Таможенной службе отмечают, что ввозная пошлина в ноябре прошлого года была увеличена в рамках обязательств страны перед ВТО. Также ввозимые в Таджикистан легковые машины облагаются акцизным налогом в размере 10% от ее таможенной стоимости. Кроме того, при ввозе транспорта в республику взимается налог на добавленную стоимость в размере 18% от налогооблагаемого оборота.

Согласно действующему законодательству страны, подчеркнули в таможенном ведомстве, основным методом определения таможенной стоимости товаров является метод по цене сделки с ввозимыми товарами. По данным таможенной службы, легковые автомобили в Таджикистан главным образом импортируются из стран Прибалтики, Германии, ОАЭ и Южной Кореи. В основном в Таджикистан ввозятся автомобили таких марок, как Opel, Mercedes-Bens, Hyundai, Toyota, Lada. Также становятся популярным ввоз KIA, BMW, Skoda, Ravon. Напомним, в начале прошлого года постановлением правительства Таджикистана был установлен запрет на ввоз в республику автотранспорта, выпущенного до 2005 года.

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