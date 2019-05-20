Таджикистан импортировал свыше 166 тыс. тонн нефтепродуктов

Более 166 тыс. тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за четыре месяца текущего года, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По данным Министерства экономического развития и торговли РТ, за этот период всего импортировано 166,6 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 106,2 млн. долларов США, что составляет примерно одну треть нужд страны в ГСМ в год. В сравнении - Кыргызстан потребляет в год свыше 1 млн. тонн нефтепродуктов.

В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила 637 долларов.

Показатели импорта нефтепродуктов превысили объемы импорта данной продукции за аналогичный период 2018 года на 12,8 тыс. тонн.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

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