Четыре села и один город в Кыргызстане получат 13 млн. евро для снабжения граждан питьевой водой

В Бишкеке стартовал форум «Чистая вода для регионов», в котором принимают участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, руководители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, директоры муниципальных предприятий по водоснабжению, а также представители донорского сообщества, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Участники форума обсудят стратегии и конкретные шаги, направленные на улучшение сектора водоснабжения, санитарии и ирригации по всей стране.

Также в ходе обсуждения ожидается подписание двух соглашений между правительством КР и ЕБРР по улучшению систем водоснабжения:

- Соглашение по реабилитации систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Куршаб и Дон-Булак (Ошская область);

- Соглашение по улучшению системы водоснабжения в городе Джалал-Абаде.

Общая сумма инвестиций двух проектов составляет более 13 млн. евро.

Как уточняется, освоение выделяемых средств позволит обеспечить более 80 тыс. человек в четырех муниципалитетах доступом к чистой питьевой воде и канализационной сети. Известно, что в некоторых из этих сел системы водоснабжения не ремонтировались в течение четверти века, и до 40% местных домохозяйств потребляют воду из открытых источников.

Так, 15-летний кредит ЕБРР в размере 2 млн. евро и грант Европейского союза (ЕС) в размере 3 млн. евро позволят профинансировать ряд важнейших усовершенствований в системе водоснабжения, включая реконструкцию сетей, установку водомерных счетчиков и закупку эксплуатационного и технического оборудования.

Пакет финансирования в размере до 8,1 млн. евро, предоставленный ЕБРР, позволит профинансировать дальнейшее капиталовложение в системы водоснабжения и канализации в городе Джалал-Абаде, включая восстановление сетей водоснабжения, измерения, строительство новой станции очистки сточных вод и закупку лабораторного оборудования. Инвестиции помогут еще городу в разработке программы социальной поддержки малообеспеченных потребителей и новой методологии тарифов.

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