ЕС выделил Таджикистану 20 млн. евро для строительства ГЭС «Себзор»

Около 20 млн. евро выделил Европейский Союз Таджикистану на реализацию проекта по строительству ГЭС «Себзор», на востоке страны, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Данный вопрос был обсужден на седьмом заседании Комитета по сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Европейским союзом и втором заседании Подкомиссии по сотрудничеству, которые состоялись в Душанбе.

Делегацию Таджикистана возглавил первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. Делегацию Европейского союза возглавил Люк Девин – директор департамента по вопросам России и Центральной Азии Европейской комиссии.

На заседаниях обсуждались актуальные вопросы новой Стратегии Евросоюза, развитие отраслей макроэкономики Таджикистана с учетом ее региональной интеграции, торговых отношений, энергетической и водной сферы, внешней политики, верховенство закона и прав человека.

Как сообщили «Авеста» в пресс-центре министерства экономического развития и торговли, на совещании также обсуждались основные направления сотрудничества между Таджикистаном и ЕС.

Стороны поддержали проект новой многолетней индикативной Программы для Республики Таджикистан на период 2021-2027 года для финансирования отраслей экономики страны.

Также в целях развития местности и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения путем обеспечения электроэнергией, Европейский союз выделил 20 миллионов евро для строительства ГЭС «Себзор».

Гидроэлектростанцию «Себзор» планируется построить на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

На малой ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт/ч. электроэнергии.

Напомним, что ранее к проекту «Санобод» проявило интерес правительство Афганистана, точнее к импорту электроэнергии, вырабатываемой указанной ГЭС.

В начале 2000-х годов предлагались различные варианты сотрудничества по этому проекту. В частности, в обязанность таджикской стороны входило поиск инвесторов для строительства ГЭС, а афганские энергетики должны были найти средства для строительства линии электропередачи и подстанций на территории Афганистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.