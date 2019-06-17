В Казахстане ДТП стало меньше

БАКУ /Trend/ - В период январь-апрель 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 4 242 дорожно-транспортных происшествий, что на 1,1 процента меньше, чем в том же периоде годом ранее, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Комитет по статистике при Министерстве национальной экономики Казахстана.

При этом в данных происшествиях пострадали 6 237 человек. В свою очередь, в отчетном периоде было зарегистрировано 308 794 легковых автомобилей, что на 14,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сообщается, что по состоянию на первое мая этого года количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане составило 3,94 миллиона единиц.

Также на первое мая страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств были осуществлены 25 610 страховых выплат на сумму 9,7 миллиарда тенге.

Официальный курс на 17 июня составляет 383.84 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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