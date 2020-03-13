Четвертый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане подтверждён четвертый случай заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передаёт в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

"Гражданин Казахстана 76-го года рождения прилетел из Германии, у него выявлен коронавирус. Он госпитализирован, получает лечение", - сказал Ахметшарип.

Отметим, что сегодня 13 марта 2020 года, в Казахстане подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае коронавируса в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султане.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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