В Казахстане за 8 месяцев т.г. рост в реальном секторе составил 3,5%

На заседании Правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития Республики Казахстан и исполнение республиканского бюджета за январь-август 2021 года. О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

«В отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса. Реальный сектор продолжает оставаться фактором устойчивости экономики.

В январе-августе т.г. рост в реальном секторе составил 3,5%», — сказал А. Иргалиев. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,3%. Среди отраслей экономики высокий рост демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность.

Также наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве. Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях.

В связи с этим за отчетный период темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18%. Инвестиции выросли в строительстве в 2,5 раза, обрабатывающей промышленности – на 81,7%, сельском хозяйстве – на 43,2%, торговле – на 39,9%, сфере информации и связи – на 37%, операциях с недвижимым имуществом – на 16,2% и транспорте – на 9%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в г. Шымкенте, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях. В январе-июле т.г. внешнеторговый товарооборот составил $53,7 млрд, в том числе показатель по экспорту составил $32 млрд.

При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 23,4% до $10,4 млрд. Импорт товаров составил $21,7 млрд. В целом, торговый баланс сохранен на положительном уровне в $10,4 млрд. Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. Объем производства вырос на 5,8%. 14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в г. Алматы, Алматинской и Кызылординской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 40,8%, продукции машиностроения – на 23,9%, в том числе автомобилестроения – на 34,2%, производства вагонов и локомотивов – на 48,9%, стройматериалов – на 11,6%, пластмассовых изделий – на 26,5%, готовых металлических изделий – на 18,6%, одежды – на 16,3% и мебели – на 16%. Высокие темпы демонстрирует строительный сектор. За 8 месяцев т.г. объем выполненных строительных работ вырос на 11,4%.

В сельском хозяйстве рост составил 2%. В 14 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская, Павлодарская и Карагандинская области.