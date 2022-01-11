Токаев поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Решить вопрос с транспортным и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Нужно увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов», - сказал Президент РК на заседании Мажилиса Парламента РК.
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