Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство" на своей территории

Министерство обороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2022". Об этом в воскресенье сообщило киргизское агентство 24.kg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проведение учений планировалось с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Причины отмены не уточняются.

К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" проводятся с 2012 года.