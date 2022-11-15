Делегации Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию и демаркацию общей границы

Очередное совместное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации общей границы состоялось в Душанбе в понедельник. Как сообщило таджикское информационное агентство Ховар, заседание прошло под председательством глав Госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана и Киргизии Саймумина Ятимова и Камчыбека Ташиева, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По итогам заседания подписан протокол. Его содержание не оглашается. Стороны договорились провести очередное заседание на территории Киргизии.

19 и 25 сентября главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали два протокола, предусматривающие меры по прекращению военного конфликта на границе. Стороны договорились об отводе тяжелой военной техники и войск в места постоянной дислокации. Также была достигнута договоренность убрать по четыре пограничных пункта, расположенных в зоне конфликта.

В середине сентября между Таджикистаном и Киргизией произошли военные действия на ряде участков общей границы. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта погибли свыше 40 жителей республики. В Бишкеке сообщили о 59 погибших гражданах Киргизии.