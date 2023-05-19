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Китай безвозмездно предоставит $3,72 млрд помощи странам Центральной Азии

Центральная Азия Материалы 19 мая 2023 08:48 (UTC +04:00)
Китай безвозмездно предоставит $3,72 млрд помощи странам Центральной Азии

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Пекин предоставит центральноазиатским государствам на безвозмездной основе 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в рамках оказания финансовой поддержки. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем программном выступлении на саммите Китай - Центральная Азия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий, - приводит его слова агентство Xinhua. - Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи".

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).

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