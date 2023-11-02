Туркменистан и Узбекистан подписали дорожную карту сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана - Рашид Мередов и Бахтиёр Саидов подписали дорожную карту по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами на 2023-2024 годы, передает Trend.

Данный документ был подписан в рамках 16-го заседания министров иностранных дел Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

В документе предусмотрены ключевые направления совместной деятельности в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и взаимодействия в области энергетики, транспорта и логистики.