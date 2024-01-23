В Казахстане после землетрясения в Китае зафиксировали более 10 афтершоков

БАКУ /Trend/ - Более 10 афтершоков зафиксировано к настоящему времени после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном.

Об этом сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев, передает Trend.

"На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители [Казахстана] ощутили два. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет", - отметил Сарсенбаев в беседе с журналистами.

По его оценке, "сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается".