Новая грузовая авиакомпания создается в Казахстане

Национальные компании «Қазақстан темір жолы» и «Эйр Астана» проводит работу по созданию грузовой авиакомпании для осуществления грузовых авиаперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева.

«В любой стране, кроме пассажирских перевозок, работает множество компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. До сегодняшнего дня в Казахстане у нас такой компании не было, и вот принято решение, что КТЖ вместе с «Эйр Астаной» будут создавать такую компанию. Это новая компания, и сегодня КТЖ ищет партнера, который будет работать в этом направлении», - сообщил Алик Айдарбаев.

Планируется, что компания будет создана до конца года и будет работать на первых этапах с двумя воздушными суднами. «В будущем по стратегии развития этой компании предполагается, что она займет достойное место в рынке грузовых перевозок. И это будет, можно сказать, даже элементом импортозамещения, потому что на сегодняшний день все грузовые перевозки осуществляются зарубежными компаниями. То есть стратегия направлена на развитие отечественного перевозчика грузов», - пояснил он.