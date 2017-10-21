Учение ОДКБ «Боевое братство-2017» завершилось в Алматинской области

21 октября 2017 09:53 (UTC+04:00)

На полигоне «Илийский» Алматинской области прошел заключительный этап совместного учения «Нерушимое братство-2017» с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе учения отработаны вопросы формирования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, их развертывания в районе операции по поддержанию мира, проводимой по резолюции Совета Безопасности ООН на территории государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по поддержанию мира, а также вопросы взаимодействия с международными организациями при выполнении миротворческих задач В активной фазе учения личный состав миротворческих подразделений практически отрабатывал задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, действия при патрулировании местности и населенных пунктов, охране важных объектов, разминировании местности и объектов, ведении радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации последствий пожара, противодействии массовым беспорядкам, сопровождении гуманитарных грузов, блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований.

Командиры подразделений Коллективных миротворческих сил совершенствовали практические навыки в организации выполнения миротворческих задач, управлении подразделениями в ходе ведения операции по поддержанию мира, организации взаимодействия.

Azernews Newspaper
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