Казахстан впервые примет участие в зимних трансплант-играх в Швейцарии

3 января 2018 20:20 (UTC+04:00)

Двое казахстанцев Жанибек Успанов и Ержан Мухамадиев представят Казахстан в Зимних Всемирных трансплант-играх в Швейцарии в двух видах спорта: бег на снегоступах и керлинге, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил тим-менеджер команды Казахстана, первый в РК пациент, которому было пересажено донорское сердце, председатель общественного объединения трансплантированных больных «Өмір тынысы» Жанибек Успанов, на X Зимних Всемирных трансплант-играх, которые пройдут 6-13 января в Швейцарии, участвует Казахстан - первый из стран СНГ.

«Мы, председатель общества пациентов с пересаженной почкой и пациентов на диализе «Сенім» Ержан Мухамадиев и я, представим нашу страну в двух видах спорта - бег на снегоступах на два километра и керлинг. Наше общественное объединение является членом Всемирной федерации спорта после трансплантации от Казахстана», - сказал он.

Игры пройдут на горнолыжном курорте Анзер. Курорт находится в сердце одного из самых красивых кантонов Швейцарии - Вале, над правым берегом реки Роны, на высоте 1500 м над уровнем моря.

К слову, казахстанские спортсмены с донорскими органами уже имеют опыт участия в XXI Летних Всемирных спортивных трансплант-играх, которые прошли в 2017 году в испанской Малаге. Тогда Казахстан был представлен шестью спортсменами - это Жанибек Успанов, Гульмира Смаилова, Асхат Каликешов, Ержан Мухамадиев, Жеткиншек Нуров и Апресхан Ховдахан. Тогда Гульмира Смаилова принесла в копилку нашей страны золотую медаль. Она участвовала в соревнованиях по боулингу среди женщин.

В мае прошлого года Жанибек Успанов выиграл две медали: «серебро» по плаванию и «бронзу» по настольному теннису на соревнованиях среди людей с пересаженными органами.

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