Из-за пожара в шахте в Караганде эвакуировали шахтеров

В шахте АО «АрселорМиттал Темиртау» в Караганде произошел пожар, все шахтеры эвакуированы, сообщила пресс-служба компании, передает Казинформ.

«10 марта на шахте имени Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента. На всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента.

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