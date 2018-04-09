Казахстан намерен направить в Ливан 120 миротворцев

9 апреля 2018 14:37 (UTC+04:00)

Заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров рассказал о подготовке роты миротворцев для миссии в Ливане, передает МИА «Казинформ».

“Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей”, - сказал заместитель министра.

По его словам, в Ливан отправятся порядка 120 казахстанцев.

«Мы прошли все необходимые процедуры, и теперь остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту... Где-то 120 человек направим на одну из миссий. Предварительно - это миссия в Ливане», - сказал Мухтаров.

Он также пояснил, что ранее Казахстан не делал этого, поскольку в стране отсутствовал закон о миротворческой деятельности.

“Мы почему не направляли, потому что у нас не было закона о миротворческой деятельности, не были обговорены все социальные вопросы, гарантии, безопасность. Закон принят, идет подготовка, тесно работаем с ООН. Я был лично в Ливане, посмотрел местность,где будем исполнять. Это миротворческая миссия по поддержанию мира”, - объяснил Мухтаров.

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