Назарбаев заявил, что высоко ценит личные отношения с Путиным

11 апреля 2018 10:18 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что высоко оценивает личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В среду в Астане ряд послов, в том числе и посол России Алексей Бородавкин, вручили президенту Казахстана верительные грамоты.

"Отношения Казахстана с РФ являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение — Евразийский экономический союз", — сказал Назарбаев после официальной церемонии, обращаясь к ее участникам.

Он заявил, что курс на дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией пользуется самой широкой поддержкой у народов двух стран.

"Я высоко оцениваю добрые личные отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Считаю, что его убедительная победа на недавних выборах — это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране", — сказал Назарбаев.

По его словам, "Казахстан по-прежнему нацелен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки".

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