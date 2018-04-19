Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге военной мощи на 50 место

19 апреля 2018 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ежегодном рейтинге вооруженных сил Global Firepower Index (GFI) Казахстан занял 50 позицию, говорится в сообщении GFI.

В 2017 году Вооруженные силы Казахстана находились на 53 месте.

В топе сильнейших армий мира в 2018 году Казахстан располагается следом за Сирией (49 место) и опережает Эфиопию (51 место).

Первое место в рейтинге занимают США, на втором находится армия России, замыкает тройку лидеров Китай.

Из стран СНГ Казахстан опережает Украина (29 место), Узбекистан (39 место), Беларусь (41 место).

Всего в рейтинге представлены 136 государств.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств, ранжируя их и определяя самые сильные армии на Земле на основании 55 параметров.

Индекс составляется на основе сложной методики, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. В частности: численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.

По результатам подсчетов армия получает оценку (Power Index), примерно отражающую ее возможности.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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