Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в разработке интеллектуальных транспортных систем

19 апреля 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Комитета транспорта при министерстве по инвестициям и развитию Казахстана и Интеллектуальной транспортной системой Южной Кореи подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Целью меморандума является сотрудничество между сторонами в вопросах, касающихся исследований, планирования, продвижения и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

При этом особое внимание будет уделено научно-исследовательскому, образовательному и торговому сотрудничеству.

В рамках меморандума страны определили ряд ключевых направлений взаимодействия.

Так, предполагается наладить обмен информацией об использовании ИТС, а также организовать совместные исследовательские технологические испытания.

Главной целью ИТС в Казахстане, в настоящее время, является повышение уровня безопасности на дорогах. В стране ведется работа по внедрению системы видео-мониторинга и выявления нарушений правил дорожного движения, системы анализа и прогнозирования климатических условий на дорогах.

(Автор: Али Мустафаев)

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