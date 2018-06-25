Казахстанская нефтегазовая компания возобновила свою работу после технического сбоя

25 июня 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания "Тенгизшевройл" возобновил работу завода по разделению нефти и газа после технического сбоя 23 июня, сообщают в понедельник казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

"23 июня в результате технического сбоя произошел выброс в атмосферу на установке КТЛ (комплексная технологическая линия). Все сотрудники были эвакуированы... завод возобновил операции после инцидента", - говорится в сообщении.

Месторождение «Тенгиз» - одно из крупнейших в мире и обеспечивает треть совокупной добычи нефти в Казахстане.

В капитале Тенгизшевройл 50 процентов принадлежит американской Chevron, 25 процентов - другому американскому энергетическому гиганту ExxonMobil, 20 процентов - госкомпании Казмунайгаз и 5 процентов - "дочке" российского Лукойла Lukarco.

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