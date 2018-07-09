Международные резервы Казахстана сократились

БАКУ /Trend/ - Международные резервы Казахстана в июне сократились почти на два процента до 88,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Национального банка.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая преимущественно изымается выпуском нот. На 5 июля 2018 года чистое изъятие ликвидности регулятором составило 3,2 триллиона тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,7 триллиона тенге. Доходность по нотам в июне в зависимости от срочности складывалась в диапазоне 8,11-8,29 процента.

Он также отметил, что объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямого РЕПО составил 198 миллиардов тенге, обратного РЕПО – 183 миллиардов тенге, банковских депозитов в Нацбанке – 361,5 миллиарда тенге. Ставка TONIA в минувший четверг составила 8,01 процента.

Акишев напомнил, что в последние два года индикатор TONIA является ориентиром для проведения денежно-кредитной политики. Сегодня индикатор находится вблизи нижнего коридора базовой ставки, что, в том числе, связано с избыточной ликвидностью в базовом секторе.

«В настоящее время Национальный Банк изучает возможность постепенного сужения во втором полугодии границ коридора, что повысит как степень управляемости процентными ставками на денежном рынке, так и операционную эффективность инструментов денежно-кредитной политики», - заявил председатель.

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