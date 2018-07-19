В большинстве регионов Казахстана вырос объем производства сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Туркестанской области Казахстана в январе-июне этого года валовый выпуск продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 147,1 миллиарда тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4,3 процента.

Об этом сообщается в четверг на сайте Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Как отмечается в сообщении ведомства, рост объема производства продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне обусловлен увеличением объемов забоя скота и птицы в живом весе на 6,1 процента, производства сырого коровьего молока - на три процента, куриных яиц - на 9,5 процента.

Рост сельскохозяйственного производства в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечен в 14 регионах Казахстана.

В Костанайской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства коровьего молока на 6,6 процента, мяса всех видов – на 4,9 процента, куриных яиц – на 2,4 процента.

В Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства куриных яиц в три раза, мяса всех видов – на 8,8 процента, коровьего молока – на пять процентов.

В Актюбинской области на рост выпуска сельскохозяйственной продукции повлияло увеличение производства куриных яиц на 29,2 процента, мяса всех видов – на 5,4 процента, коровьего молока – на 2,9 процента.

Напомним, что валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2018 года в целом по Казахстану составил 1 012,1 миллиарда тенге.

Официальный курс на 19 июля составил 344.58 KTZ/USD

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