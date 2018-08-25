Экспорт зерна в Казахстане снизится

В августовском отчете Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз в отношении производства зерновых в Казахстане в 2018-19 МГ (маркетинговый год) до 18,6 миллион тонн, сообщает Казах Зерно.

Месяцем ранее перспективы были скромнее на 0,8 миллион тонн. Напомним, в недавно завершившемся 2017-18 году урожай составил 19,3 миллион тонн. Годом ранее местные аграрии собрали с полей 19,4 миллион тонн.

Начальные резервы зерновых культур в стране в этом году оцениваются в 3,2 миллион тонн. Ранее перспективы были аналогичными. В 2017-18 сезоне данный показатель был на 0,5 миллион тонн значительнее.

Объем предложения зерна в Казахстане в прогнозируемый период снизится до 22 миллион тонн в сравнении с 2017-18 МГ (23 миллион тонн). В конце июля оценки экспертов были еще скромнее на 0,8 миллион тонн.

Импорт зерна в стране в рассматриваемый период будет равен 0,1 миллион тонн, как и в предыдущие годы.

Экспортные поставки зерновых в 2018-19 МГ, согласно последнему отчету МСЗ, снизятся на 0,5 миллион тонн по сравнению с показателем прошлого года до 9,2 миллион тонн, отмечает ИА «Казах-Зерно». Месяцем ранее объем продаж за границу оценивался еще скромнее на 0,5 миллион тонн. В 2016-17 сезоне данный показатель составил 8,2 миллион тонн.

Прогноз потребления зерна в Казахстане на текущий сезон составил 10 миллион тонн. Месяцем ранее аналитики были менее оптимистичны в своих ожиданиях (9,8 миллион тонн). Годом ранее объем использования был равен 10,2 миллион тонн.

Конечные запасы зерновых в 2018-19 году, по данным августовского отчета, ожидаются в размере 2,8 миллион тонн. Месяцем ранее прогноз был на 0,1 миллион тонн ниже. В прошлом МГ переходящие запасы были равны 3,2 миллион тонн.

Официальный курс на 25 августа – 360,55 KZT/USD.

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