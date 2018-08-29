Казахстан на втором месте в СНГ по объему торговли с Москвой

По данным Центрального таможенного управления России, внешнеторговый оборот Москвы с Казахстаном за первое полугодие 2018 года составил 2 млрд. 324 млн. 900 тыс. долларов, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства Казахстана в Москве Кazembassy.ru.

При этом экспорт из российской столицы достиг 1 млрд. 490 млн. 500 тыс. долларов, импорт - 834,4 млн. долларов США.

Среди стран СНГ только Беларусь опережает Казахстан по объему взаимной торговли с Первопрестольной - 7 млрд. 319 млн. 800 тыс. долларов США.

Товарооборот Москвы со странами СНГ составил 12,9 млрд. долларов, что на 20,4% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Внешнеторговый оборот Москвы со странами мира составил более 145 млрд. долларов, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 27,6%, причем данный показатель не учитывает данные по экспорту и импорту энергоносителей.

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