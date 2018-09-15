В аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадки

15 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании "Эйр Астана" загорелся после посадки и заруливания на стоянку в аэропорту столицы Казахстана, огонь потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"На самолете Airbus А320 авиакомпании "Эйр Астана", выполнявшем 15 сентября 2018 года рейс КС 982 "Атырау-Астана", после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя. Пожарным расчетом аэропорта Астаны огонь был потушен", - сообщил представитель пресс-службы.

По его данным, на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

"В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование", - добавил собеседник агентства.

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