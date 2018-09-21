KASE: Курс доллара в Казахстане снизился

21 сентября 2018 10:19 (UTC+04:00)

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 352,09 тенге за доллар, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в четверг курс иностранной валюты понизился на 7,6 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 350,1 тенге за 1 доллар, максимальный - 357 тенге. Объем торгов составил 147,4 млн долларов.

В четверг на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 359,69 тенге, дневной - 358,61 тенге, по итогам обеих сессий - 359 тенге. Суммарный объем торгов составил 152,05 млн долларов.

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