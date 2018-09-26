На форуме «Алтай Invest-2018» подписаны Меморандумы на 295 миллиардов тенге

БАКУ /Trend/ - В программе международного инвестиционного форума "Алтай Invest-2018", который состоялся в среду в Усть-Каменогорске, прошло знакомство с потенциалом Восточного Казахстана на выставке инвестиционных проектов, подписание меморандумов и соглашений, сообщает "Казинформ".

Не секрет, что главной целью форума является привлечение дополнительных инвестиций в восточный регион страны, продвижение бренда Восточного Казахстана и информирование инвесторов о потенциале региона.

Презентация инвестиционных проектов региона, в том числе в сфере инноваций и новых технологий - значимое событие для компаний, которые заинтересованы в развитии предприятий через привлечение дополнительных финансовых ресурсов.

Участникам форума представили проекты в сфере туризма, промышленности, энергетики и ЖКХ, АПК и ГЧП. Это и производство осетровых, молока, колбасных и молочных изделий, пантовой продукции, строительных и отделочных материалов, а также продукция промышленных предприятий и их новые потенциальные возможности.

По итогам пленарной встречи были заключены 3 меморандума на сумму 104 миллиарда тенге.

Отметим, что в рамках форума «Алтай Invest-2018» прошло роуд-шоу в сферах промышленности и энергетики, АПК, туризма и ГЧП, а также состоялись В2В встречи.

По итогам форума стороны подписали 42 меморандума еще на 191,2 миллиарда тенге.

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