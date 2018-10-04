В Акмолинской области Казахстана завершается уборочная страда

БАКУ /Trend/ - Аким Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин побывал с рабочей поездкой в Зерендинском и Сандыктауском районах, где завершаются уборочные работы, сообщает в четверг пресс-служба акима.

В Зерендинском районе визит акима области начался с посещения завода по производству жидких минеральных удобрений ТОО "Викторовское". Директор хозяйства Владимир Андрюхин ознакомил руководителя региона с технологическим процессом и продукцией завода, позволяющей в значительной мере сэкономить средства на приобретении удобрений.

По словам директора хозяйства, мощность завода составляет 120 тонн удобрений в сутки, это количество позволяет обработать 800 гектаров. Затраты на строительство завода небольшие (сумма инвестиций составляет 50 миллионов тенге), подобное оборудование может значительно повысить урожайность и в других хозяйствах.

Малик Мурзалин осмотрел поля ТОО "Викторовское" и поля Сандыктауских аграриев, где в эти дни полным ходом ведутся уборочные работы. По словам крестьян, большая часть полей уже полностью убрана, завершается уборка на полях, расположенных в лесостепной зоне.

В каждом районе аким области провел совещание с активом, где были рассмотрены вопросы проведения уборочных работ, исполнения доходной части бюджета и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

Руководители крестьянских хозяйств активно участвовали в обсуждении важных вопросов, в том числе ГСМ и пастбищных земель. Аграрии были призваны подключаться к работе по контролю поставки топлива и рационального использования земель.

Заслушав информации акимов Зерендинского и Сандыктауского районов, руководителей районных управлений государственных доходов и отделов земельных отношений, аким области Малик Мурзалин дал конкретные поручения.

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