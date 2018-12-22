За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,14 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

В среду, 19 декабря, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 372,49 тенге за доллар, а в пятницу, 21 декабря — 371,35 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 370,79 тенге за доллар США, максимальный —371,51 тенге, а курс закрытия составил 371 тенге.