За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару

22 декабря 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,14 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

В среду, 19 декабря, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 372,49 тенге за доллар, а в пятницу, 21 декабря — 371,35 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 370,79 тенге за доллар США, максимальный —371,51 тенге, а курс закрытия составил 371 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 130, 400 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 224.

Между тем, официальный курс Национального банка на 21 декабря составил 370,76 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара - 374 тенге.

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