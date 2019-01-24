Новая социальная сеть появится в Казахстане

В Казахстане появится собственная социальная сеть для молодежи, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Прототип интернет-платформы уже презентовали Нурсултану Назарбаеву. Авторы проекта - не выпускники университетов, а обычные школьницы - Алиля и Амина Нарикбаевы. Презентация собственного проекта - мероприятие весьма волнительное. Представление Президенту страны - об этом даже говорить не стоит. Как признаются сестры Нарикбаевы, перед встречей с Главой государства волновались сильно, но как только Нурсултан Назарбаев пожал им руки, страх отступил.

«Он сказал «молодцы, что вы придумываете такие вещи, это очень полезно для молодежи». И он сказал, что мы очень юные и у нас есть еще много возможностей, чтобы еще больше вещей делать, раскачивать эту социальную сеть», - поделились Алиля и Амина Нарикбаевы.

Портал Generation Next - это совершенно новый вид социальной сети. По сути, проект может заменить несколько интернет-ресурсов. Зарегистрировавшимся, помимо возможности общения, предлагаются различные рубрики: новости, образование, развлечения, есть даже возможность проконсультироваться с психологом.

«Наш проект разрабатывался в течение двух месяцев, сейчас две недели мы планируем протестировать его и потом обязательно сообщим всем ссылку на наш портал. Эти новости могут стать примером для другой молодежи. Например, наши дети брали интервью у девочки, которая получила стипендию Била Гейтса, после выпуска этой статьи другая девочка прочитала ее - и тоже получила стипендию Била Гейтса», - рассказала руководитель проекта Generation Next Гульнар Арыстанова.

По словам девочек, их проект не смог бы состояться без помощи и поддержки родителей. Алиля и Амина - идейные вдохновители Generation Next, за технической и финансовой сторонами стоят взрослые, исполнившие желание представителей поколения Z.

«Вот, например, девочка 16 лет научилась водить самолеты. Оказывается, у нас в Астане есть клуб, где бесплатно можно научиться, но не все об этом знают. Вообще, когда ты регистрируешься, ты соглашаешься, что будешь распространять только правильную, позитивную и полезную информацию. Вот это наша команда, вместе с командой мы берем интервью у интересных людей и создаем контент. Например, мы встречались с актерами, с вайнерами, с учеными», - говорят сестры.

Нурсултану Назарбаеву идея подростков понравилась, Президент поручил Правительству взять на особый контроль реализацию и продвижение проекта. Как говорят разработчики, они уже заручились поддержкой Министерства информации и коммуникации.

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