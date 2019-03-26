В Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение

Вторые сутки продолжается ликвидация возгорания на нефтяном месторождении "Каламкас" на западе Казахстана, локализовать возгорание в связи отсутствием подъездных путей к очагу не удается, сообщила во вторник пресс-служба национальной нефтегазовой компании республики "КазМунайГаз" (КМГ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в понедельник на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области, разрабатываемом АО "Мангистаумунайгаз", на одной из скважин загорелась газоводяная смесь. Сообщалось, что площадь возгорания составила 900 квадратных метров, огонь поднимался на высоту 10 метров. Жертв и пострадавших нет.

"В ходе тушения были проведены несколько попыток для локализации возгорания переносными лафетными стволами, однако в связи отсутствием подъездных путей к очагу локализовать возгорание не удалось", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время на месте возгорания задействовано 12 единиц пожарной техники и 53 человек личного состава департамента по ЧС Мангистауской области и негосударственных противопожарных организаций. Оперативным штабом пожаротушения руководит начальник ДЧС области Куанар Базарбаев.

Внештатная ситуация на месторождении "Каламкас" произошла 13 марта. При бурении скважины произошел выброс газоводяной смеси. В тот же день устье скважины было загерметизировано, однако вокруг буровой площадки начал выходить на поверхность буровой раствор, закачанный в скважину, а также газ.

По данному факту управление министерства энергетики и департамент экологии региона назначили проверки в отношении АО "Мангистаумунайгаз". Кроме того, проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении "Каламкас". Также поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии.

Акционером АО "Мангистаумунайгаз" (99% акций) является СП Mangistau Investments B.V., которым на паритетной основе владеют казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" и китайская CNPC.

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