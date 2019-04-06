Air Astana приостановила полеты в Индию

Авиакомпания Air Astana вынуждена приостановить полеты в Дели из Нур-Султана и Алматы с 11 до 30 апреля по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Комитет гражданской авиации МИИР РК и авиакомпания Air Astana внимательно отслеживают ситуацию и, как только воздушное пространство откроется, авиаперевозчик продолжит выполнение регулярных рейсов. Пассажирам, которые возвращаются в Казахстан с 11-30 апреля 2019 года, авиакомпания перебронирует билеты на рейсы интерлайн-партнеров, либо они могут сдать авиабилеты без удержания штрафов, обратившись в центр бронирования и информации авиакомпании по адресу: call.centre@airastana.com, а также по телефонам: +7(727) 2444477, +7 (717) 2584477 либо по месту приобретения», - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, в конце февраля индийские ВВС нанесли удар по лагерю террористов в спорном Кашмире. В свою очередь, Пакистан заявил, что им были сбиты два индийских самолета после нарушения воздушного пространства страны.

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