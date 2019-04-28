Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с Джеки Чаном

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с известным китайским актером Джеки Чаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря первого президента Айдоса Укибая, передает Trend.

«Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном», - написал Айдос Укибай в Твиттере.

Напомним, что елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во Втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине.

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