Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с Джеки Чаном

28 апреля 2019 09:12 (UTC+04:00)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с известным китайским актером Джеки Чаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря первого президента Айдоса Укибая, передает Trend.

«Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном», - написал Айдос Укибай в Твиттере.

Напомним, что елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во Втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине.

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