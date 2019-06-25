Стало известно когда в городе Арысь в Казахстане заработает сотовая связь

БАКУ /Trend/ - Сотовая связь в городе Арысь будет восстановлена после того, как специалисты смогут попасть в город, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, сообщает Trend во вторник со ссылкой на казахские СМИ.

Отсутствие сотовой связи в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, где горит склад боеприпасов, произошло из-за повреждения линий электропередач.

«Что касается отсутствия сотовой связи в городе Арысь, то это произошло из-за проблем с электричеством. При сбое в подаче электропитания базовые станции переключились на аккумуляторы, но они не предназначены для длительной работы, в связи, с чем произошли перебои в работе сотовой связи», - уточнил Жумагалиев.

Министр также добавил, что на данный момент сотовая связь работает частично.

Напомним, что 24 июня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Была организована эвакуация жителей города.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.