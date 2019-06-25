Взрыв в казахстанском городе Арысь не несет химической или радиоактивной угрозы

БАКУ /Trend/ - На взорвавшемся складе в городе Арысь в Казахстане не было никаких радиоактивных элементов или химических веществ, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин, передает Trend во вторник со ссылкой на казахские СМИ.

По словам замминистра, на этих складах находились боеприпасы различного типа для сухопутных войск, а именно артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем залпового огня. Замминистра также добавил, что любой взрыв, в том числе, связанный с горюче-смазочными материалами, образует облако, напоминающее крупный взрыв. Однако он ещё раз подчеркнул, что никакой опасности для населения нет.

Отметим, что ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала жителям Арыси не возвращаться до особого распоряжения в свои жилые дома.

Напомним, что 24 июня текущего года на одном из складских помещений на территории воинской части города Арысь произошли взрывы с последующим возгоранием. Было принято решение об эвакуации населения. Большая часть населения эвакуировалась самостоятельно, остальная часть – эвакуировалась с помощью транспортных средств, которые были дополнительно организованы.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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