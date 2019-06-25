Угроза в казахстанском Арысе все еще присутствует

25 июня 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неразорвавшиеся снаряды представляют опасность для города Арысь в Казахстане, рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Trend во вторник со ссылкой на казахские СМИ.

По словам министра, на данный момент в городе разбросаны неразорвавшиеся снаряды, которые долетели с взорвавшегося склада боеприпасов.

«Есть реальная угроза жизни наших граждан, город полностью оцеплен, пока впускать туда никого не будем", - сказал Тургумбаев.

Напомним, что 24 июня текущего года на одном из складских помещений на территории воинской части города Арысь произошли взрывы с последующим возгоранием. Было принято решение об эвакуации населения. Большая часть населения эвакуировалась самостоятельно, остальная часть – эвакуировалась с помощью транспортных средств, которые были дополнительно организованы.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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