МИД Казахстана: Прекращение действия ДРСМД способно спровоцировать новую гонку вооружений

4 августа 2019 14:23 (UTC+04:00)

Казахстан считает, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - одного из важнейших факторов обеспечения международной безопасности. Его денонсация способна спровоцировать новую гонку вооружений, чреватую серьезными последствиями в глобальном масштабе", - отмечено в заявлении.

В документе подчеркнуто, что Казахстан всегда выступал за сохранение и неукоснительное соблюдение ДРСМД всеми сторонами, подтверждая его ценность как уникального исторического соглашения, позволившего ликвидировать целый класс средств доставки ядерного оружия и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении. "Казахстан ноставляет надежд на то, что стороны предпримут все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблем посредством конструктивных переговоров в рамках имеющихся двусторонних и многосторонних механизмов", - говорится в заявлении МИД.

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

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