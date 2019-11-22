Визит президента Швейцарии имеет огромное значение для партнерских отношений с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Визит Федерального президента, министра Федерального департамента финансов Швейцарии Ули Маурера имеет огромное значение для дальнейшего развития партнерских отношений с Казахстаном, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Токаев сделал заявление в рамках проведенных переговоров с Ули Маурером в расширенном составе.

В ходе обсуждения Токаев отметил высокую значимость двусторонних связей Казахстана и Швейцарии.

«Выражаю уверенность в том, что ваш визит станет значительной вехой в развитии сотрудничества между нашими государствами. Это сотрудничество развивается по восходящей линии, и далее мы будем прилагать все усилия для того, чтобы поддерживать динамику взаимовыгодных контактов и в политической области, и в экономической сфере», - сказал Токаев.

Он подчеркнул значимость вклада Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в укрепление казахстанско-швейцарских отношений и заверил, что основанная им традиция партнерства будет иметь продолжение.

«Мы сегодня обсудили важные вопросы международного взаимодействия, констатировали совпадение позиций наших государств по основным проблемам международной повестки дня. Швейцария рассматривается нами как важный партнер. Поэтому мы говорим о необходимости поддержания динамики нашего сотрудничества», – отметил президент Казахстана.

В свою очередь, Ули Маурер указал на ключевую роль Казахстана в развитии экономических и политических связей в регионе.

«Казахстан для нас является мостом между Азией и Европой, в различных отношениях, как с политической, так и с экономической точки зрения. Ваша страна будет играть растущую роль в мире, в международном сообществе», – отметил Маурер.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в различных сферах, взаимодействия в секторе оказания финансовых услуг.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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