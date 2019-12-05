Президент Казахстана утвердил республиканский бюджет на 2020–22 гг.

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Напомним, что 23 октября 2019 года законопроект о республиканском бюджете на 2020-2022 годы был одобрен Мажилисом Казахстана.

Сообщалось, что на развитие социальной сферы направлены 46 процентов от общего объема всех расходов республиканского бюджета, или 18,2 триллиона тенге.

Как отметил тогда спикер Палаты Нурлан Нигматулин, в приоритетах бюджета, в том числе рост реального сектора экономики, создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики, повышение доступности жилья.

Также в ходе работы над проектом бюджета в Мажилисе депутатами были внесены существенные коррективы и ряд поправок.

Так, прогноз доходов республиканского бюджета на 2020 год определен в сумме 7,957 триллиона тенге. При этом доходы республиканского бюджета на 2020 год против оценки 2019 года увеличатся на 1,380 триллиона тенге. Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2020 году в сумме 12,742 триллиона тенге, в 2021 году – 13,168 триллиона тенге, в 2022 году – 13,573 триллиона тенге.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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