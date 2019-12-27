28 декабря объявлено днем общенационального траура в Казахстане

27 декабря 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета близ международного аэропорта Алматы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На данный момент, как сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

По последним данным, погибли 15 человек. 66 пострадали, 50 из них госпитализированы. 12 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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