28 декабря объявлено днем общенационального траура в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета близ международного аэропорта Алматы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана.
Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.
На данный момент, как сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.
По последним данным, погибли 15 человек. 66 пострадали, 50 из них госпитализированы. 12 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
В результате крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.