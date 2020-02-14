Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess превысило 200 пассажиров

БАКУ/Trend/ - На круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирован коронавирус, находятся четыре гражданина Казахстана, сказал представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Ахметшарипа, на круизном лайнере, находящемся у берегов Японии, изолированы на карантин 3700 пассажиров из 50 стран.

"На лайнере находятся четыре гражданина Казахстана. Состояние их здоровья удовлетворительное, проводятся лабораторные исследования. Карантин закончится 19 февраля", - сказал Ахметшарип.

Напомним, по состоянию на 13 февраля, общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере достигло 218 человек.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 64 447 человек, 1 384 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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