Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 100

БАКУ /Trend/ - По последним данным, общее число зарегистрированных в Казахстане случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 109 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Согласно статистике министерства, по состоянию с 00:00 по 15:00 (GMT +4), в Казахстане было зафиксировано 29 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 20 в городе Нур-Султан и 9 в городе Алматы.

Таким образом, из 109 случаев выявления коронавируса, на город Нур-Султан приходится 61 случай, Алматы – 40 случаев, Караганда - 2 случая, Шымкент - 2 случая, Алматинскую область - 1 случай, Актюбинскую область - 1 случай, Жамбылскую область -1 случай, Северо-Казахстанскую область - 1 случай.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)