Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 704

Зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ», говорится на специальном сайте сoronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждено 704 случая регистрации коронавируса.

Из них в г. Нур-Султан - 222 случая, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области – 42 случая, Атырауской области - 36 случаев, Жамбылской области – 45 случаев, г. Шымкент – 20 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 69 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 3 случая.