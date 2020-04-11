«Джек Ма» и «Alibaba» направили средства медзащиты в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Джек Ма направил в Казахстан медицинские средства защиты для поддержания страны в борьбе с коронавирусом, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Согласно информации, 10 апреля 2020 года в город Алматы были доставлены медицинские средства защиты от фондов «Джек Ма» и «Alibaba» из китайского города Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

Груз объемом более 4,5 тонны включает в себя 500 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры.

Кроме того, в ближайшие дни этими фондами планируется направление в Казахстан экспресс-тестов на СOVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 840 человек

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией. 10 апреля Токаев заявил о необходимости продлить период действия режима ЧП в стране до конца апреля.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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